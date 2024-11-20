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فنون ومشاهير

تغريدة لافتة لزين العمر عن الجيش اللبناني.. هذا ما قاله

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:24
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وجه الفنان زين العمر تحية حب وتقدير للجيش اللبناني في منشور عبر حسابه على إكس وذلك بعد تصاعد وتيرة الأحداث في لبنان.
ونشر زين مقطع فيديو أثناء تأديته أغنية "بتتلج الدني" للسيدة فيروز وكتب: "جيشك أكبر يا وطني وكلن بعدك زغار زغار زغار أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملاً دفاعا عن علم بلادي وزوداً عن وطني لبنان الجيش اللبناني خط أحمر ولبنان قضيتي". (lbc)
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