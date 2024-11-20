تغريدة لافتة لزين العمر عن الجيش اللبناني.. هذا ما قاله

وجه الفنان زين العمر تحية حب وتقدير للجيش اللبناني في منشور عبر حسابه على إكس وذلك بعد تصاعد وتيرة الأحداث في لبنان.

ونشر زين مقطع فيديو أثناء تأديته أغنية "بتتلج الدني" للسيدة فيروز وكتب: "جيشك أكبر يا وطني وكلن بعدك زغار زغار زغار أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملاً دفاعا عن علم بلادي وزوداً عن وطني لبنان الجيش اللبناني خط أحمر ولبنان قضيتي". (lbc)

#جيشك_أكبر_يا_وطني وكلن بعدك زغار زغار زغار @LebarmyOfficial #لبنان_الحلو_راجع ❤️🇱🇧🙏

أقسم بالله العظيم

أن أقوم بواجبي كاملاً

دفاعا عن علم بلادي

وزوداً عن وطني لبنان #الجيش_اللبناني خط أحمر و #لبنان_قضيتي ❤️🇱🇧🙏❤️#زين_العمر pic.twitter.com/WPzFgwIaQH — Zein El Omr (@ZeinElOmr) November 19, 2024 Advertisement