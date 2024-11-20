تغريدة لافتة لزين العمر عن الجيش اللبناني.. هذا ما قاله

#جيشك_أكبر_يا_وطني وكلن بعدك زغار زغار زغار @LebarmyOfficial #لبنان_الحلو_راجع ❤️🇱🇧🙏
أقسم بالله العظيم
أن أقوم بواجبي كاملاً
دفاعا عن علم بلادي
وزوداً عن وطني لبنان #الجيش_اللبناني خط أحمر و #لبنان_قضيتي ❤️🇱🇧🙏❤️#زين_العمر pic.twitter.com/WPzFgwIaQH
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) November 19, 2024
#جيشك_أكبر_يا_وطني وكلن بعدك زغار زغار زغار @LebarmyOfficial #لبنان_الحلو_راجع ❤️🇱🇧🙏
أقسم بالله العظيم
أن أقوم بواجبي كاملاً
دفاعا عن علم بلادي
وزوداً عن وطني لبنان #الجيش_اللبناني خط أحمر و #لبنان_قضيتي ❤️🇱🇧🙏❤️#زين_العمر pic.twitter.com/WPzFgwIaQH