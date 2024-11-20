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فنون ومشاهير

أفعاله الفاضحة كشفته.. فنان يؤدي طقوس شيطانية غريبة!

Lebanon 24
20-11-2024 | 09:56
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كشف العديد من الشهود أفعال نجم الهيب هوب الأميركي شون ديدي كومبز الفاضحة وطقوسه الغريبة، أكان ذلك في حفلاته السرية، أو في محاولاته للهروب من العقاب.

وأكد جين ديل، الحارس الشخصي السابق لديدي، أن الأخير قام بطقوس شيطانية غريبة، قبل صدور الحكم بشأن قضية إطلاق النار في ملهى ليلي عام 1999.
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وفي الفيلم الوثائقي الجديد The Honorable Shyne، أشار الحارس أن النجم العالمي (55 عامًا) طلب منه أخذه إلى الحديقة؛ لأنه أراد مقابلة رجل ينتظره.

وأوضح الحارس الشخصي أنه رأى النجم الأميركي يحمل كتابًا مقدسًا، وبدأ يصلي ووضع يديه على صاحب أغنية Last Night، ثم أمره بإمساك طائر أبيض من القفص الذي أحضره.
 
وتابع ديل، قائلًا: "أخذ بوف هذا الطائر الأبيض وألقى به في الهواء، وسقط الطائر على الأرض، كما لو كان طوبة."

ولفت الحارس إلى أنه صدم بعدما رأى الطائر ميتًا على الأرض، ليبتعد ديدي عنه بسرعة كبيرة.

يُشار إلى أن ديدي ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس، والابتزاز، والاعتداء الجنسي على قاصرين. (البوابة)

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