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فنون ومشاهير
نادين نجيم تنشر فيديو عن الغدر.. هل تعرضت للخيانة من خطيبها السابق؟
Lebanon 24
20-11-2024
|
23:00
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيب، مجموعة من مقاطع الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، تعبر فيها عن مشاعر الغدر والخيانة.
الفيديوهات تظهر مشهداً لفتاة تحمي شاباً من السكاكين والدماء، لتكتشف لاحقًا أنه هو من تسبب لها بالأذى.
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هذه المقاطع قد تكون بمثابة إشارة إلى الخيانة التي تعرضت لها من خطيبها السابق ناريغ ناربكيان، خصوصًا بعد إعلانها عن انفصالها عنه منذ عدة أسابيع. (lbc)
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