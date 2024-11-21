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فنون ومشاهير

أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)

Lebanon 24
21-11-2024 | 01:38
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شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم مؤخرا في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة المصرية إسعاد يونس.

وتم تداول فيديو طريف من الحلقة حيث أطلت نادين وهي تغطي عينيها وتقوم يونس بإطعامها وتسألها عن نوع الطعام، فأجابت نادين انها تناولت اللحم وسألت يونس "هل هي موزات؟"، لتجيبها:"كلا"، فسألتها نادين "عصاعيص؟" أي كوارع فردت يونس: "ايوا فتفاجأت نادين ولم تصدق بأنها تناولت "الكوارع"، مشيرة إلى انها تفعل ذلك أول مرة في حياتها.
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وكشفت نادين خلال البرنامج سر تجنبها الحديث عن أسباب طلاقها، مؤكدة أنها تعتبر هذه الأمر موضوعا شخصيا بحتا.

وقالت نادين:"أنا شخص آخر همي رأي المجتمع طالما ما بعمل شيء غلط، وطلع أخبار وتحليلات كتير، لكن أنا ما قلت ليه اتجوزت وما هقول ليه اتطلقت".

يذكر أن نادين نجيم أعلنت مؤخرا انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان، وأصدرت بيانا نفت فيه كل الأخبار المتداولة عن سبب انفصالها عنه، من بينها استيلائه على أكثر من مليون دولار أميركي منها.

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