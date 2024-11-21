"هات بوسة".. معجب يضع فنان شهير في موقف محرج جداً

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ولكن فاجئ الشاب الفنان بطلب غريب، قائلا :"هات بوسة"، فضحك هاني، قائلاً "لا يا فندم"، قبل أن يباغته الشاب ويقبله على حين غرة.فيما أشعل المقطع القصير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن دهشتهم من طلب الشاب، بينما اعتبر البعض الآخر أن المقطع طريف ومضحك.في المقابل، عبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل عن رفضهم لهذا التصرف، معتبرين أنه غير لائق وينتهك خصوصية الفنان. (العربية)