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فنون ومشاهير

"هات بوسة".. معجب يضع فنان شهير في موقف محرج جداً

Lebanon 24
21-11-2024 | 05:21
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انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المعجبين بعدما التقى  الفنان المصري هاني سلامة  في أحد الشوارع، فهرع إلى فتح كاميرا هاتفه الجوال من أجل التقاط صورة مع نجمه المفضل.
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ولكن فاجئ الشاب الفنان بطلب غريب، قائلا :"هات بوسة"، فضحك هاني، قائلاً "لا يا فندم"، قبل أن يباغته الشاب ويقبله على حين غرة.

فيما أشعل المقطع القصير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن دهشتهم من طلب الشاب، بينما اعتبر البعض الآخر أن المقطع طريف ومضحك.

في المقابل، عبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل عن رفضهم لهذا التصرف، معتبرين أنه غير لائق وينتهك خصوصية الفنان. (العربية) 
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