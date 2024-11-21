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فنون ومشاهير

في موسم الرياض.. فنان سوري يحقق رقماً قياسياً بنسبة الحضور (صورة)

Lebanon 24
21-11-2024 | 07:44
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حقق النجم السوري حسين الديك، في موسم الرياض في ختام فعالية "بلاد الشام"، أعلى نسبة حضور جماهيري، حيث حضر الحفل ما يقارب ال 150 ألف شخص، متجاوزاً جميع الأرقام القياسية السابقة، وسط أجواء مليئة بالحماس والفرح.
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هذا النجاح الكبير يضاف إلى جدول حسين الديك المزدحم بالحفلات والمناسبات، حيث يستعد لإحياء عدة حفلات في العراق، الأردن، السعودية، ودبي خلال الفترة المقبلة.

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