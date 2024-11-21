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فنون ومشاهير

إعلاميّة وممثلة لبنانيّة تنعى أحد أقربائها: "كسرتنا" (صور)

Lebanon 24
21-11-2024 | 08:46
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أعلنت الإعلاميّة والممثلة رولا بحسون عن استشهاد أحد أقربائها في غارة إسرائيليّة.
 
 
وقالت بحسون: "عمو وسام حبيبي هنيئاً، في منزلي شهيد وأفتخر".
 
 
وأضافت: "ما كنت بتخايل شوف صورتك يوم من الايام شهيد... كسرتنا". (رصد لبنان 24)
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رولا بحسون

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