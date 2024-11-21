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فنون ومشاهير

سقط الماء المغلي عليها.. ياسمين صبري تتعرّض لحرق في رجلها (صورة)

Lebanon 24
21-11-2024 | 23:15
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كُشف مؤخرا عن تعرض الفنانة المصرية ياسمين صبري لحرق في رجلها اليمنى، بعد سقوط ماء مغلي عليها.

ونشرت الصفحة الرسمية للفندق الذي تنزل فه ياسمين مؤخرا في قطر صورة لها أظهرت الإصابة في قدمها ووضع ضمادة خاصة بالحروق عليها.
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وحرصت ياسمين على إجراء العديد من الفحوص الطبية السريعة، وتلقّي العلاج المخصّص للحروق، حتى تتمكن من الاستمرار في تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "الأرض السوداء" مع الفنان كريم عبد العزيز.

وكانت ياسمين قد أوقفت تصوير مسلسلها الرمضاني "ضل حيطة" وحصلت على إجازة للسفر إلى الجونة لتصوير أحداث فيلمها الجديد "الأرض السوداء" الذي تقف فيه للمرة الأولى أمام الفنان كريم عبدالعزيز.

وتوقف تصوير مسلسل "ضل حيطة" بعد أيام من طلب ياسمين تكثيف تصوير مشاهدها فيه كي تتفرغ لتصوير فيلم "الأرض السوداء"، إلا أنها فوجئت بمخرج الفيلم يلح عليها بالسفر إلى الجونة للبدء بالتصوير، وهو ما أربك صنّاع المسلسل، والذي تجسّد خلاله ياسمين شخصية فتاة تعمل في متجر لبيع الملابس، ولكنها تواجه مشاكل تقلب حياتها رأساً على عقب.(لها)

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