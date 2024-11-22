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فنون ومشاهير

وفاة ممثل شهير عن عمر 63 عاماً.. من هو؟

Lebanon 24
22-11-2024 | 00:40
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توفي، مساء الخميس،  الفنان الكوميدي المصري عادل الفار عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الكبد، الذي أضعف حالته الصحية على مدار سنوات. 
ونعى نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، الفنان الراحل، قائلا عبر منشور على حسابه في فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير والأخ العزيز الأستاذ عادل الفار".
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والفار، المولود في 20 كانون الأول 1961، عُرف بموهبته الكوميدية المميزة وأعماله التي تركت أثرا في السينما والدراما المصرية.
بدأ الراحل مسيرته الفنية في الثمانينيات كـ"مونولوجست" في الحفلات والأفراح، قبل أن ينتقل إلى التمثيل التلفزيوني والسينمائي في التسعينيات. 
وقدم عددًا من الأفلام البارزة، من بينها "هيستيريا" عام 1998، و"شجيع السيما" عام 2000، و"زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، و"حارة البنات" عام 2005، و"بون سواريه" في 2010.
ولم تقتصر مسيرته على التمثيل فقط، بل اشتهر أيضًا بعدد من الأغاني الكوميدية التي عكست شخصيته الفنية الفريدة، مثل "مين سرق العمود"، و"الواد الفلفل"، و"لولو"، و"إحنا الشباب". (الحرة)
عادل الفار



 
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