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فنون ومشاهير

"رحلت باكرا".. ملكة جمال لبنان السابقة تفقد أعز الناس (صور)

Lebanon 24
22-11-2024 | 01:47
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توفي الياس نعوم والد ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم .

ونشرت نورما صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام جمعتها بوالدها وابنتيها. وعلّقت عليها بالقول: "رحلت عنا باكرا".
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ويُحتفل بالصلاة على راحة نفسه بعد ظهر اليوم الجمعة 22 تشرين الثاني في كنيسة مار الياس جسر الباشا، وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ولغاية الساعة السادسة مساء. ويوم السبت 23 الجاري في كنيسة مار الياس جسر الباشا ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.
 
 
 
 
 
يُذكر ان نورما انتخبت عام 1999 ملكة جمال لبنان ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية.


فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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