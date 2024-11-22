Advertisement

فنون ومشاهير

هي فنانة أيضًا.. القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة زميله

Lebanon 24
22-11-2024 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1282214-638678888499156892.jpeg
Doc-P-1282214-638678888499156892.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية في قسم شرطة الجيزة، من القبض على مخرج سينمائي شهير بتهمة سرقة مجموعة من المجوهرات الثمينة من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وقد بدأت الأحداث عندما تقدمت شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف ببلاغ رسمي إلى الشرطة، أفادت فيه بتعرضها لسرقة مجموعة من المجوهرات من داخل شقتها. واحتوت المسروقات على قطع فاخرة، منها إسوارة ألماس، وخاتم ألماس أنيق، وساعتان ذات ماركات عالمية، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية أخرى ذات قيمة عالية.
Advertisement

في بداية التحقيقات، لم تكن هناك أدلة قوية تدعم بلاغ الفنانة؛ ما أدى إلى بطء سير الأمور، ومع ذلك بدأت الشبهات تتجه نحو مجموعة من الأشخاص المقربين، حيث كان واضحًا أن السارق كان على دراية بكيفية دخول الشقة وتفاصيلها الداخلية.


وبعد مرور عام ونصف على الحادثة، تقدمت شاليمار بمعلومات جديدة تفيد بتورط مخرج شهير، وهو صديق مقرب للعائلة، حيث أكدت أن هذا الشخص كان يتردد على المنزل بانتظام؛ ما جعله مطلعًا على أماكن تخزين المجوهرات.

واستنادًا إلى إفادات شاليمار، قامت النيابة العامة بإصدار قرار بضبط وإحضار المخرج المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه بسرعة، وعند تفتيش حوزته، عُثر على حقيبة جلدية تحتوي على عدة علب مليئة بالإكسسوارات النسائية، وعندما تم مواجهته، اعترف بأن تلك القطع تخص شاليمار، لكن حاول تبرير الأمر بأنها كانت هدية منه.

خلال التحقيقات، بدا على المشتبه به الارتباك، حيث قدم رواية مضطربة زعم فيها أن المجوهرات وصلت إليه بطريقة شرعية، ومع ذلك، تصدت التحريات الأمنية لهذه الادعاءات، حيث أثبتت الأدلة وجوده في موضع الجريمة؛ ما يدل على تورطه في السرقة، والمعلومات الأولية كشفت أنه استغل الثقة التي بناها داخل منزل خالد يوسف للتسلل وسرقة المجوهرات. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:11 | 2024-11-22
08:50 | 2024-11-22
07:30 | 2024-11-22
07:24 | 2024-11-22
06:48 | 2024-11-22
04:38 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24