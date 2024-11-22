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فنون ومشاهير
هي فنانة أيضًا.. القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة زميله
Lebanon 24
22-11-2024
|
09:09
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تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية في قسم شرطة الجيزة، من القبض على مخرج سينمائي شهير بتهمة سرقة مجموعة من المجوهرات الثمينة من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
وقد بدأت الأحداث عندما تقدمت شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف ببلاغ رسمي إلى الشرطة، أفادت فيه بتعرضها لسرقة مجموعة من المجوهرات من داخل شقتها. واحتوت المسروقات على قطع فاخرة، منها إسوارة ألماس، وخاتم ألماس أنيق، وساعتان ذات ماركات عالمية، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية أخرى ذات قيمة عالية.
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في بداية التحقيقات، لم تكن هناك أدلة قوية تدعم بلاغ الفنانة؛ ما أدى إلى بطء سير الأمور، ومع ذلك بدأت الشبهات تتجه نحو مجموعة من الأشخاص المقربين، حيث كان واضحًا أن السارق كان على دراية بكيفية دخول الشقة وتفاصيلها الداخلية.
وبعد مرور عام ونصف على الحادثة، تقدمت شاليمار بمعلومات جديدة تفيد بتورط مخرج شهير، وهو صديق مقرب للعائلة، حيث أكدت أن هذا الشخص كان يتردد على المنزل بانتظام؛ ما جعله مطلعًا على أماكن تخزين المجوهرات.
واستنادًا إلى إفادات شاليمار، قامت النيابة العامة بإصدار قرار بضبط وإحضار المخرج المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه بسرعة، وعند تفتيش حوزته، عُثر على حقيبة جلدية تحتوي على عدة علب مليئة بالإكسسوارات النسائية، وعندما تم مواجهته، اعترف بأن تلك القطع تخص شاليمار، لكن حاول تبرير الأمر بأنها كانت هدية منه.
خلال التحقيقات، بدا على المشتبه به الارتباك، حيث قدم رواية مضطربة زعم فيها أن المجوهرات وصلت إليه بطريقة شرعية، ومع ذلك، تصدت التحريات الأمنية لهذه الادعاءات، حيث أثبتت الأدلة وجوده في موضع الجريمة؛ ما يدل على تورطه في السرقة، والمعلومات الأولية كشفت أنه استغل الثقة التي بناها داخل منزل خالد يوسف للتسلل وسرقة المجوهرات. (فوشيا)
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