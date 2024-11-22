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فنون ومشاهير

خضع لعملية جراحية عاجلة في تموز الماضي.. وفاة فنان شهير بشكل مُفاجئ وتامر حسني حزين (صورة)

Lebanon 24
22-11-2024 | 23:42
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توفي الملحن المصري محمد رحيم ، بشكل مفاجئ، ولم يكشف حتى الآن عن سبب الوفاة.

وأكد الخبر  الشاعر عمرو الخضري، حيث كتب على حسابه بفيسبوك:"لا حول و لا قوة إلا بالله وفاة الملحن الكبير محمد رحيم الله يرحمه ويغفر له". كما كتبت الشاعرة نور عبد الله عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أسألكم خير الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم المحلن الكبير محمد رحيم، ربنا يسعده فى الجنة ويرزق أهله وذويه الصبر والثبات والسلوان، ربنا يسعدك فى الجنة ونعيمها يا محمد، جمعة مباركة، وأحر التعازى للأسرة الكريمة".
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كما نعاه الفنان تامر حسني قائلاً :"سبحان من له الدوام أخي و صديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة… نسألكم الدعاء له بالرحمه و الفاتحه".

وخلال شهر تموز الماضي، تم نقل رحيم إلى العناية المركزة بعد إجرائه عملية جراحية عاجلة، إثر تعرضه لذبحة صدرية. وظهر محمد رحيم من بعدها بفيديو يطمئن جمهوره بعد العملية.
 
 
 
 
 
وكان محمد رحيم احتفل قبل أيام قليلة ماضية، بتصدر اغنية "وغلاتك" للفنان عمرو دياب، تريند منصات الموسيقي المختلفة، حيث كتب   عبر "X": سبحان الله وغلاوتك أول لحن عملته في حياتي 1998، تعود وتتصدر الواجهة من أول وجديد في العالم". (ET)

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