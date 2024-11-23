نالت جائزة أفضل ممثّلة.. زوجة فنّان شهير تكرّم في مهرجان القاهرة السّينمائيّ الدّوليّ (صور)

ويروي الفيلم حكاية مؤثرة عن "أرزة"، الأم العزباء التي تعيش في بيروت، وتكافح من أجل إعالة ابنها كنان وشقيقتها ليلى.من خلال أحداث مليئة بالتحديات، يسعى الفيلم لإبراز صلابة المرأة في مواجهة قسوة الحياة.يُعد فوز فيلم "أرزة" تكريماً للسينما اللبنانية، ويعكس تطور الإنتاج الفني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.(لها)