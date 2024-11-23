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فنون ومشاهير
نالت جائزة أفضل ممثّلة.. زوجة فنّان شهير تكرّم في مهرجان القاهرة السّينمائيّ الدّوليّ (صور)
Lebanon 24
23-11-2024
|
07:30
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حصد الفيلم اللبناني "أرزة"، جائزتين مهمتين في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
ونالت الممثلة دياموند بو عبود، بطلة فيلم "أرزة"، جائزة أفضل ممثلة في المهرجان، بحضور زوجها الفنان هاني عادل .
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ويروي الفيلم حكاية مؤثرة عن "أرزة"، الأم العزباء التي تعيش في بيروت، وتكافح من أجل إعالة ابنها كنان وشقيقتها ليلى.
من خلال أحداث مليئة بالتحديات، يسعى الفيلم لإبراز صلابة المرأة في مواجهة قسوة الحياة.
يُعد فوز فيلم "أرزة" تكريماً للسينما اللبنانية، ويعكس تطور الإنتاج الفني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.(لها)
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