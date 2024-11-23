يطالب بتعويض خيالي.. إليكم جديد صفعة "عمرو دياب"

Advertisement

وكانت هذه الجلسة الأولى لمحاكمة الفنان المصري عمرو دياب في قضية صفعه شاباً في إحدى حفلات الزفاف في مصر.وقال محامي الشاب سعد أسامة، إن الفنان عمرو دياب لا تقبل له شهادة أمام المحكمة وفقا للشرع بعد صفع الشاب سعد أسامة، فيما تحفظ محامي عمرو دياب، واعترضت المحكمة على أسلوب الدفاع.وطالب محامي الشاب المصفوع من الهضبة أثناء مرافعته، بالتعويض المدني بمبلغ 5 ملايين جنيه.وأضاف في مرافعته أن الفنان عمرو دياب صفع موكله سعد أسامة، وتم ضربه على أكرم مكان بجسم الإنسان، وأنه ثبت من التقارير الطبية أن سعد أسامة بعد هذه الواقعة عانى من حالة اكتئاب أوجبت العلاج، إذا إن صفع عمرو دياب له، أدى بالشاب إلى حالة من الاكتئاب المتزامن وتناول أدوية، وانعزل عن المجتمع وترك عمله.من جانبه تقدم محامي عمرو دياب بإثبات تعدي دفاع الشاب على عمرو دياب خلال مرافعته.وطالب المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الهضبة، بتعويض مدني لموكله بسبب الأضرار التي تعرض لها جراء تصرف الشاب، أثناء أداء عمله الفني.وأوضح المحامي أن موكله كان يقوم بعمله كعادته، حيث كان يؤدي فقرة غنائية في الحفل، بينما كان الشاب يقوم هو أيضًا بعمله، وقال الدفاع: "لا يوجد غني وفقير في تلك الحالة، كما ذكر دفاع الشاب".وأضاف الدفاع أن سعد أسامة ترك عمله وتوجه إلى المسرح لالتقاط الصور مع الفنان، موضحًا أنه بعد التقاط عدة صور، كان يسعى للحصول على "الترند". وأشار المحامي إلى أن موكله كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه عندما رد على تصرف الشاب.فيما أكد الشاب خلال التحقيقات أنه أثناء التقاط صورة مع الفنان قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور. (العربية)