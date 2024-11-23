"قطّعت قلوبنا كلنا".. مايا دياب تنعى شاعرًا شهيرًا (صورة)

"مشاعر تشاور تودّع مسافر ،مشاعر تموّت وتحييني المشاعر" مش قادرة اكتب عن صدمتي،عن حبّي ليك،عن حبّك لشُغْلَك،عن اخلاقك،عن معاملتك،عن فنك،عن تفانيك،عن علاقتنا الحلوة اللي كلّها ضحك وهزار يا بو قلب طيب وجدع وحلو،عن مِعادنا اللي كان النهاردة بالليل ،ماحنا يا رحيم شغالين على الاغاني… pic.twitter.com/U3AY3dAwQV
— Maya Diab (@mayadiab) November 23, 2024
"مشاعر تشاور تودّع مسافر ،مشاعر تموّت وتحييني المشاعر" مش قادرة اكتب عن صدمتي،عن حبّي ليك،عن حبّك لشُغْلَك،عن اخلاقك،عن معاملتك،عن فنك،عن تفانيك،عن علاقتنا الحلوة اللي كلّها ضحك وهزار يا بو قلب طيب وجدع وحلو،عن مِعادنا اللي كان النهاردة بالليل ،ماحنا يا رحيم شغالين على الاغاني… pic.twitter.com/U3AY3dAwQV