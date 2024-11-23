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فنون ومشاهير

"قطّعت قلوبنا كلنا".. مايا دياب تنعى شاعرًا شهيرًا (صورة)

Lebanon 24
23-11-2024 | 14:00
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علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على وفاة الشاعر المصري محمد رحيم، وعبّرت عن حزنها الشديد حيث نشرت على حسابها عبر منصة "اكس"، صورة جمعتها بـ رحيم من إحدى اللقاءات بينهما.
وكتبتب مايا على الصورة تعليق مؤثر، قالت فيه: "مشاعر تشاور تودّع مسافر، مشاعر تموّت وتحييني المشاعر.. مش قادرة اكتب عن صدمتي، عن حبّي ليك، عن حبّك لشُغْلَك، عن اخلاقك، عن معاملتك، عن فنك، عن تفانيك، عن علاقتنا الحلوة اللي كلّها ضحك وهزار يا بو قلب طيب وجدع وحلو، عن مِعادنا اللي كان النهاردة بالليل، ماحنا يا رحيم شغالين على الاغاني الجديدة".

وتابعت: "رُحت بدري قوي وقطّعت قلوبنا كلنا.. عيلتك، فنانين وملحنين وكتاب ومصريين.. يا دودو زي ما بتندهلي اروح فين ولّا اعمل ايه انا مش مصدّقة ودموعي مش بتوقف من لما عرفت يا طيّب يا رحيم.. انّا لله وانّا اليه راجعون.. في الجنة يا رب".

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