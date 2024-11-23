في عز الحرب.. فنان يطلق أغنيته الجديدة: "هالعمل جزء بسيط من يلي عم نعيشه" (فيديو)

والدمار والقصف

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وكشف الأتات عن الأغنية في منشور على حسابه الرسمي في انستغرام، قائلاً: "هالعمل هو جزء بسيط من يلي عم نعيشه كلنا.. هيدا الخليط بين القهر والزعل على ناسنا وأرزاقنا وبيوتنا يلي عم تروح وبين الأمل الموجود ب بكرا أحلى كلو محبة وفرح."وأضاف: "هيدا لبنان كل عمرو بيتعب بس ما بيموت.. وما فينا نتخلّى عن الإيجابية قد ما زادت القسوة وكبر الظلم. إي نحنا اللبنانية نحنا أهل الحضارة والكرامة والعز والفن والثقافة والجمال والإبداع والرقي، وبدنا نضل نتغنّى بصفاتنا ونشوف حالنا بوطننا."وأكد نادر أن الأغنية تحمل رسالة أمل وتفاؤل، مع إيمان عميق بأن لبنان سيبقى صامداً في وجه التحديات، قائلاً: "إيماننا كبير إنو الله معنا ولبنان بحمايته ما في قوة بتقدر عليه".