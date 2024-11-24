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فنون ومشاهير

رغم علاقتهما القوية.. ممثلة مصرية شهيرة غابت عن جنازة والدتها!

Lebanon 24
24-11-2024 | 03:00
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أقيمت أمس صلاة الجنازة على والدة مي عز الدين، وذلك في كنسية الملاك ميخائيل في منطقة مساكن شيراتون، والتي شهدت حضورا كبيرا من الأقارب والأصدقاء.
وتفاجئ جميع الحضور بغياب مي عز الدين، عن حضور جنازة والدتها، حيث لم تظهر تماماً، رغم أن علاقتها بوالدتها كانت قوية للغاية..
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وحضر تامر حسني جنازة والدة مي، حيث قام بالركوب في سيارة الجثمان، حتى يكون بمرافقته بعد أن غابت مي وطلب من سائق سيارته أن يسير أمامهم.
جنازة مي عز الدين

كما حضر أيضا من نجوم الوسط الفني، جنازة والدة مي عز الدين، ومنهم هنادي مهنا وأحمد عصام ورنا رئيس وطارق صبري ومهندس الصوت هاني محروس وإيمي سالم. (et بالعربي)
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