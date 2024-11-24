رغم علاقتهما القوية.. ممثلة مصرية شهيرة غابت عن جنازة والدتها!

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وتفاجئ جميع الحضور بغياب مي عز الدين، عن حضور جنازة والدتها، حيث لم تظهر تماماً، رغم أن علاقتها بوالدتها كانت قوية للغاية..وحضر تامر حسني جنازة والدة مي، حيث قام بالركوب في سيارة الجثمان، حتى يكون بمرافقته بعد أن غابت مي وطلب من سائق سيارته أن يسير أمامهم.كما حضر أيضا من نجوم الوسط الفني، جنازة والدة مي عز الدين، ومنهم هنادي مهنا وأحمد عصام ورنا رئيس وطارق صبري ومهندس الصوت هاني محروس وإيمي سالم. (et بالعربي)