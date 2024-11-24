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فنون ومشاهير
مغني راب يهاجم فنان مصري: "كل ما يقعد كده أربع خمس شهور يزهق"
Lebanon 24
24-11-2024
|
02:00
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أعرب مغني الراب ويجز، عن استيائه من تصريحات المطرب رامي صبري بعد حديثه عن أغاني الراب، أمس الجمعة، أثناء استضافته ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمع الإعلامية أسما إبراهيم .
و قال ويجز في فيديو من خلال "ستوري" عبر "انستغرام": "الفنان فاكر إن عنده صلاحية يطلع يتكلم في أي وقت على أي حد، والناس تسمع وتسكت... الفنان ده رامي. كل ما يقعد كده أربع خمس شهور يزهق يطلع يتكلم في التلفزيون على بتوع الراب... أنت بتتكلم إمتى على بتوع البوب اللي أنت منهم؟".
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وأضاف ويجز أنه يرى أن صبري لا يفهم موسيقى الراب، ولا يمتلك القدرة على تقديمها، مشبهاً ذلك بعدم قدرته على تعلم ركوب الدراجة، حيث قال: "لو لقيت حد بيعرف يسوق عجلة وأنا ما بعرفش، بحترمه لأنه اشتغل على نفسه في حاجة أنا ما اشتغلتش عليها".
وكان قد صرّح صبري عن عدم فهمه كلمات أغانيه، منتقداً حديثه عن فنون لا ينتمي إليها، مشدداً على ضرورة احترام الفنانين في مجالاتهم المختلفة. (المصري اليوم)
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