Advertisement

فنون ومشاهير

مغني راب يهاجم فنان مصري: "كل ما يقعد كده أربع خمس شهور يزهق"

Lebanon 24
24-11-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1282850-638680026771766253.png
Doc-P-1282850-638680026771766253.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب مغني الراب ويجز، عن استيائه من تصريحات المطرب رامي صبري بعد حديثه عن أغاني الراب، أمس الجمعة، أثناء استضافته ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمع الإعلامية أسما إبراهيم .

و قال ويجز في فيديو من خلال "ستوري" عبر "انستغرام": "الفنان فاكر إن عنده صلاحية يطلع يتكلم في أي وقت على أي حد، والناس تسمع وتسكت... الفنان ده رامي. كل ما يقعد كده أربع خمس شهور يزهق يطلع يتكلم في التلفزيون على بتوع الراب... أنت بتتكلم إمتى على بتوع البوب اللي أنت منهم؟".
Advertisement

وأضاف ويجز أنه يرى أن صبري لا يفهم موسيقى الراب، ولا يمتلك القدرة على تقديمها، مشبهاً ذلك بعدم قدرته على تعلم ركوب الدراجة، حيث قال: "لو لقيت حد بيعرف يسوق عجلة وأنا ما بعرفش، بحترمه لأنه اشتغل على نفسه في حاجة أنا ما اشتغلتش عليها".
 
وكان قد صرّح صبري عن عدم فهمه كلمات أغانيه، منتقداً حديثه عن فنون لا ينتمي إليها، مشدداً على ضرورة احترام الفنانين في مجالاتهم المختلفة. (المصري اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2024-11-24
01:30 | 2024-11-24
01:00 | 2024-11-24
00:00 | 2024-11-24
23:00 | 2024-11-23
16:00 | 2024-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24