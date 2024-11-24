تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمراسلة الـ"أم تي في" زينة باسيل شمعون، أثناء تغطيتها للغارات الإسرائيليّة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وكانت مراسلة الـ"أم تي في" تُشير إلى استهداف منزل الفنان وديع الشيخ في منطقة الحدث، لكنّها نسيت عائلته وقالت: "بالحدث تمّ إستهداف منزل المغني المعروف وديع وديع وديع" فأجابها زميلها من استوديو الأخبار "الشيخ".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزل الشيخ حصلت قبل أسبوع. (رصد لبنان 24)