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فنون ومشاهير
عن 76 عاماً... الموت يُغيّب فناناً سوريّاً شهيراً
Lebanon 24
24-11-2024
|
09:35
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نعت نقابة الفنانين في دمشق، اليوم الأحد، المطرب السوري عصمت رشيد الذي توفي عن عمر ناهز الـ76 عاما.
ونشرت النقابة بيانا نعت فيه المطرب، وكتبت: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير عصمت رشيد نوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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وعصمت رشيد، الذي ولد في دمشق عام 1948، اشتهر كمغني وملحن، إضافة إلى مشاركته في أعمال تلفزيونية وسينمائية.
ومن أشهر أغاني رشيد: "كان عندي غزال" و"دقوا على الخشب يا حبايب" و"ليه بتشكي يا دنيا من الورد" وغيرها، أما من أعماله التلفزيونية والسينمائية "صيد الرجال" (1976) و"الفراري" (1997).
وكان الفنان الراحل خضع في تموز الماضي، لعملية جراحية لزراعة شبكات قلبية في أحد مشافي دمشق، وفقا لما ذكره التلفزيون السوري. (سكاي نيوز عربية)
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