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فنون ومشاهير
لورا خباز تساند بعلبك على طريقتها الخاصة (صورة)
Lebanon 24
24-11-2024
|
13:00
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أعادت الممثلة والكاتبة لورا خباز نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام والتي أظهرت انعكاس صورة لها على أعمدة قلعة بعلبك التاريخية خلال مشاركتها في عرض لمسرحية "إلا إذا" في مهرجانات بعلبك الدولية عام 2018.
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وأرفقت خباز الصورة بعبارة: "على حيطان بعلبك". (lbc)
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