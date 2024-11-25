هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

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مشاجرة حادة وقعت بين أرملة الفنان المصري محمد رحيم، مدربة الأسود أنوسة كوتة، وبين عدد من أفراد عائلته، وذلك أثناء مراسم جنازته التي أقيمت في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، أمس الأحد.ووقفت عدسات الكاميرات لحظة انفعال أنوسة كوتة على أفراد أسرة زوجها المتوفى، الذين منعوها من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على فقيدها قبل أن يوارى جثمانه الثرى .وتطور الشجار بين أرملة الراحل وعائلته حد نشوب التضارب بالأيدي، وعلى الفور تدخل البعض في محاولة تهدئة الأمور بين الطرفين.ووثقت الكاميرات لحظة مواساة الكينج محمد منير لأرملة الراحل، حيث تواجد في الجنازة لتقديم واجب العزاء، لتقوم أنوسة كوتة بعناقه والبكاء بين يديه، فيما حاول هو تهدئتها.وكشفت بعض المواقع أن التوترات نشأت بين أرملة الراحل وعائلته قبل وفاته، وازدادت الأمور سوءًا خلال فترة مرضه.وكثر الحديث عن سبب وفاة الملحن المصري محمد رحيم، وتضارب الأقاويل في البداية عن وجود شبهة جنائية، ثم التأكد من أن الوفاة طبيعية، رجح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن تكون وفاة الملحن محمد رحيم نتيجة اختلال كهربائي حاد في البطين الأيسر للقلب.