بعد 16 عاما على وفاتها بطريقة مأساوية.. تسريب تسجيل صوتي للراحلة سوزان تميم تكشف فيه تلقيها تهديدات (فيديو)

انتشر مؤخرا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تم تسريبه لما قيل إنه مكالمة أخيرة تتحدث فيها الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم عن تلقيها تهديدات من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى.



وبحسب التسجيل الصوتي تكشف تميم عن تلقيها تهديدات بالسجن من رجل الأعمال، ويظهر صوتها في التسجيل مرعوبًا ومنهارة.



وخلال المكالمة كشفت تميم عن سيطرة رجل الأعمال المصري على حياتها، وأكدت بطرق غير مباشرة إنها رفضت بيع نفسها له، وان سبب دعمها لها في مصر هو رغبته بها.

انتشر فيديو عن مكالمة اجرتها الفنانة الراحلة #سوزان_تميم قبل مقتلها تتهم فيها رجل الاعمال #هشام_طلعت_مصطفى بتهديدها#NosKhabar #نص_خبر pic.twitter.com/a4RyOW1HfV — Nos Khabar نص خبر (@noskhabar_ae) November 23, 2024 Advertisement

واعاد عدد من النشطاء ورواد السوشال ميديا في لبنان نشر الفيديو معبرين عن صدمتهم لخروج رجل الأعمال المصري من السجن قبل سنوات.



كما انتقد عدد كبير مشاركة نجوم لبنانين في احياء حفل زفاف ابنته قبل مدة، في إشارة إلى النجم اللبناني راغب علامة الذي تواجد في حفل الزفاف.



وعثر على النجمة اللبنانية مقتولة في شقتها يوم 28 تموز 2008 بعدما تم نحرها في رقبتها، وذكرت وسائل إعلام ومواقع على الإنترنت أنها توفيت إثر تلقيها عدة طعنات بالسكين.



وكانت النجمة الراحلة قد تقدمت ببلاغ لدى الشرطة المصرية اتهمت فيه عادل معتوق بتهديدها. في عام 2010، وخلال التحقيق كشفت والدتها ثريا إبراهيم الظريف تفاصيل علاقة ابنتها بهشام طلعت مصطفى وكيف تعرف عليها. بالإضافة إلى أسرار شهدها فندق الفورسيزون بالقاهرة، وفنادق في لندن وجنيف، وكيف هربت سوزان من هشام.



وكشف مؤتمر صحفي لشرطة دبي 11 آب 2008 أن القاتل قد أُلقي القبض عليه في بلد عربي، حيث ألقت الشرطة المصرية القبض على محسن السكري، وهو ضابط أمن مدني في أحد الفنادق، اعترف بتلقيه مبلغ كبير من أجل قتلها.



ووجه الإدعاء العام المصري تهمة ضد محسن السكري بقتلها مقابل مليوني دولار قبضها من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.



وفي آذار 2010 قررت محكمة النقض المصرية إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، واستغرقت إعادة محاكمة مصطفى والسكري ما يقرب من عامين.



في أيار 2010، تنازلت عائلة سوزان تميم عن دعواها المدنية ضد هشام طلعت، وفي 6 شباط 2012 أيٌدت محكمة النقض المصرية ، بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. (البوابة)













