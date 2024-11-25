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ظهرت بعد وفاته.. ما أسباب الكدمات على جسم الملحن الراحل؟

Lebanon 24
25-11-2024 | 08:45
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كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عبر حسابه الخاص في "فيسبوك"، سرّ آثار الكدمات والجروح على جسم الملحن الراحل محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا وهو في سنّ الـ 45.

وأكد شعبان أن محمد رحيم أُصيب باختلال كهربي حاد في البطين الأيسر، بسبب جلطة في الشريان التاجي أدّت الى اختلال توازنه وسقوطه ارتطامه بالأرض، وبالتالي تعرّض لكدمات وازرقاق في جسمه.
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وأضاف: "غالباً حصل له اختلال كهربي حاد في البطين الأيسر، نتيجة جلطة حادة في الشريان التاجي، أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، مما تسبب في سقوطه وارتطامه، وحدوث كدمات وجروح وزرقة، ففارق الحياة، رحمة الله على رحيم".

وكان جدل كبير قد أُثير حول وفاة محمد رحيم بسبب ظهور كدمات على جسمه وازرقاق بعد وفاته، ما دفع النيابة العامة لتأجيل دفن الجثمان حتى تُجرى التحقيقات لمعرفة سبب الوفاة، والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا. (لها)
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