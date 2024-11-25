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فنون ومشاهير

"أنت ظالم" وبكى بحرقة.. شاهدوا رد فعل الفنان الشهير أثناء صدور الحكم بحقه (فيديو)

Lebanon 24
25-11-2024 | 23:00
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أعلنت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار ناجي الحايس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه على الفنان سعد الصغير، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من الولايات المتحدة الأميركية بعد إحيائه لحفلتين هناك.
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وتواجد في الجلسة أولاد المغني الشعبي لتقديم دعمهم له، وحرصوا على دعمه بعد صدور الحكم بحقه وبكائه بحرقة، رافضاً قرر القاضي، وراح ينادي "انت ظالم".





وجاء قرار النيابة العامة بعد ان باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم وجود سجائر الكترونية تحوي سائلا مخدراً بداخلها.

وكذلك أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي. (لها) 
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