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فنون ومشاهير

بعد انتقاد فستانها "الغريب".. هجوم على نجوى كرم بسبب استبدالها كلمات إحدى الأغاني شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
26-11-2024 | 00:54
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انتشر فيديو مؤخرا للفنانة نجوى كرم وهي تغني في حفل زفاف في السعودية تسبب ببلبلة عبر مواقع التواصل، حيث أثار استبدال كرم لعبارة "خلوا الهوى جنوبي" بـ "خلوا الهوى سعودي" أثناء أدائها لأغنية "دقوا المهابيج" للسيدة فيروز.

وقد أثار هذا التعديل البسيط سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يشهد فيه الجنوب حربًا إسرائيلية دامية.
 
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فقد اعتبر كثيرون أن مثل هذه التعديلات في الأغاني قد تكون شائعة ومقبولة في الأيام العادية، إلا أنها في هذا السياق أشعرت الجنوبيين بالإهانة، وهم يتطلعون للعودة إلى منازلهم التي نزحوا منها بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان. ووصف البعض تحريف الأغنية بهذا الشكل بأنه يشكل "إهانة وخيانة وطنية".

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي كرم بالتملق، خاصة أنها التزمت الصمت حيال الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولم يصدر عنها أي تعليق رسمي.

علما ان نجوى غنت "خلوا الهوى الجنوبي" بداية ثم قالت "خلوا الهوى سعودي" الا انه تم اجتزاء الفيديو وانتشاره عبر مواقع التواصل وتسبب بالكثير من البلبلة.

كما ان نجوى تعرضت لانقادات بسبب فستانها الغريب الذي ارتدته في الحفل، وقال البعض انها بدت فيه مثل الكائنات الفضائية.


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