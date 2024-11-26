بفستان شفاف.. النجمة الشهيرة تستعرض حملها بطفلها الرابع (صور)

شاركت النجمة الأميركية ميغان فوكس مؤخرا في إحدى المناسبات في مدينة لوس انجليس.



وأطلت ميغان الحامل بمولوها الرابع بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا شفافا أظهر حملها ومعطفا باللون النبيذي .

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وكانت الممثلة الأميركية البالغة من العمر 38 عامًا، وخطيبها مغني الروك البالغ من العمر 34 عاماً، أعلنا مؤخرا أنهما ينتظران مولودهما الأول.



وسيكون هذا هو الطفل الرابع لميغان والثاني لكيلي، فالأولى هي أم لكل من نوح 12 عاماً، وبودي 10 أعوام، وجورني، 8 أعوام، من زوجها السابق براين أوستن غرين، بينما كيلي هو والد لابنته كاسي البالغة 15 عاماً.





