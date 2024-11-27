برشاقة لافتة وبغاية الجمال.. طليقة وائل كفوري برفقة ابنته الصُغرى شاهدوا آخر صورة لها

نشرت انجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وبدت انجيلا بإطلالة كاجوال بالجينز وهي تلتقط سيلفي داخل المصعد وظهرت برفقتها ابنتها الصُغرى ميلانيا.

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وظهرت انجيلا برشاقة لافتة حيث بدا واضحا انها خسرت الكثير من وزنها ما زادها جمالا.



يُذكر ان انجيلا مُقلة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتزوج كفوري من أنجيلا بشارة عام 2011، ورُزقا بابنتهما الأولى وسمّياها ميشيل، وفي الأول من حزيران عام 2016 رزقا بابنتهما الثانية وأطلقا عليها اسم ميلانا، قبل أن يقع الطلاق بينهما عام 2019.







