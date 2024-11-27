نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)

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أصبحت الممثلة السورية وفاء موصللي، حديث وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعد كشفها عما حدث معها في مطار بيروت.فقد أكدت "فريال خانم" كما تعرف بسبب دورها الأشهر في مسلسل "باب الحارة"، أنها تعرضت خلال وجودها بمطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، لسوء معاملة لا يوصف، صاحبه اعتداء لفظي وجسدي من قِبل رجال الأمن، وفق قولها.كما أوضحت أن الواقعة بدأت عندما طُلب منها تقديم جواز سفرها القديم خلال إجراءات السفر، إلا أنه لم يكن معها، فتم اصطحابها إلى غرفة جانبية، تعرضت فيها لمعاملة مهينة شملت التعنيف اللفظي والجسدي أمام المسافرين، وفقاً لحديثها مع منصة "يلا ترند". وتابعت أن رجل أمن لبناني أمسك بأصابعها ولفها إلى الخلف بقوة، مما تسبب لها بألم شديد وصراخ، مشددة على أنها شعرت بإهانة شديدة.كذلك أشارت إلى أنها حاولت التحدث مع أحد العناصر، وطلبت منه التوقف عن الصراخ عليها قائلة: "اعتبرني مثل والدتك"، إلا أنه استمر بإهانتها وإحراجها.وحينما سئلت عما إذا طالبت تدخل رتبه أكبر من أمن المطار، بينت الممثلة السورية أن الموقف تفاقم عندما نُقلت إلى غرفة تحقيق داخل المطار بحضور محقق الذي أهانها أكثر وضربها كذلك.وأكدت أنها تعرضت خلال الحادثة لإصابات جسدية موثقة بتقارير طبية، شملت تمزقاً في الأربطة وسحجات وكدمات متعددة عانت بسببها من آلام شديدة حالت دون قدرتها على الوقوف أو تناول الطعام لعدة أيام.أما على الصعيد النفسي، فأشارت إلى أن الحادثة تركت أثراً عميقاً في نفسها لن تنساها مهما طال الزمن.إلى ذلك، أعلنت موصللي أنها لجأت إلى محامٍ لمتابعة القضية قانونياً ومحاسبة المسؤولين، مشددة على أهمية هذه الخطوة، لضمان عدم تكرارها.(العربية)