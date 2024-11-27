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فنون ومشاهير
"أنا وأولادي عشّاقك يا حبيبي".. أنغام تزور "الكينغ" برفقة نجليها (صورة)
Lebanon 24
27-11-2024
|
15:48
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نشرت الفنانة أنغام، عبر حسابها على إنستغرام، صور لزيارتها بصحبة نجليها الى منزل الفنان الكبير محمد منير للاطمئنان عليه بعد الأخبار الكثيرة التي انتشرت الفترة الماضية عن تدهور حالته الصحية.
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وظهرت في الصورة مع ابنيها برفقة "الكينغ" محمد منير في منزله، وكتبت معلقةً على الصور: "قعدة عائلية متتعوّضش وليلة لا تُنسى في حضرة حبيب القلب الكينغ محمد منير... ربنا يحفظك ويباركلنا فيك يا غالي".
ووجّه محمد منير عبر حسابه الخاص في منصة "X"، رسالة شكر الى أنغام على زيارتها له رفقة نجليها عمر وعبد الرحمن، للاطمئنان على صحته.
وقال "الكينغ" في رسالته: "سعدتُ بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجلاها عمر وعبد الرحمن... شكراً من قلبي يا أنغام".
بدورها، ردّت أنغام على رسالة منير قائلةً: "أنا وأولادي عشّاقك يا حبيبي وأنت يا منير غالي على قلوبنا وقلوب كل المصريين ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك ويخليك لينا". (لها)
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