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فنون ومشاهير
"أشعر بالحميمية والبساطة".. أصالة تتحدث عن بدايتها: كنت أقدّم أغنيات للأطفال
Lebanon 24
27-11-2024
|
23:00
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بدأت أصالة نصري أولى جلسات موسم الرياض على خشبة مسرح محمد عبده بعنوان "ليلة أصالة " لتكون حفلة فنية من نوع خاص بإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
وأعلنت أصالة في كواليس حفلها أنها "تشعر بالحميمية والبساطة مع الجمهور الذي تحبه كثيراً وتبحث عنه دائماً في كافة إختياراتها".
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وذكرت أصالة أن "بداياتها بالطفولة كانت تقدم أغنيات للأطفال بالسعودية وكانت لم تتجاوز السابعة من عمرها؛ فعلاقتها بالسعودية علاقة قوية ومتينة"، مضيفةً أنّ "المملكة العربية السعودية لها الكثير من الفضل عليها على المستوى الفني والشخصي أيضا".
كما إعتبرت أصالة نصري، أن "علاقتها مع الجمهور السعودي علاقة صداقة ومحبة".
ووجّهت أصالة تحية خاصة بصديقتها أحلام الشامسي خلال جلستها بالرياض والتي حرصت على تواجدها ضمن الحضور في أولى جلسات الموسم .
وتصدرت أصالة نصري التريند خلال الساعات الماضية فور إنتشار فيديو خاص بها من حفلها الأخير بأبو ظبي وهي تستأذن زوجها فائق حسن لـ"خلع العباءة " التي تريتديها بسبب حرارة الجو.(نواعم)
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