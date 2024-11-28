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فنون ومشاهير

ارتبطت مرتين ورُزقت بابنة من دون زواج.. فنانة لبنانية تستمتع بوقتها في باريس (فيديو)

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:00
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نشرت الفنانة قمر فيديو لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت قمر بفستان قصير باللون البني وهي تستمتع بوقتها في العاصمة الفرنسية باريس.
 
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وكانت قمر في إجازة في باريس برفقة ابنها "جيمي" وابنتها "لونا".

يٌذكر ان قمر كانت متزوجة من الفنان اللبناني آدم، وسرعان ما نشبت بينهما خلافات أدت إلى طلاقهما ثم تزوجت من المنتج المصري جمال مروان.
ولجأت إلى القضاء المصري في العام 2010، وأقامت دعوى "إثبات نسب" ابنها ضدّ حفيد الرئيس جمال عبد الناصر – صاحب قنوات "ميلودي" حينها – ودخل الطرفان في نزاعٍ طويل استمرَّ سنوات.

واتّهمت المنتج المصري بسرقة ورقة زواجهما، وطالبته بإجراء تحليل DNA، بعدما خضعت هي والطفل (واسمه الحقيقي محمد) للتحليل، وتمّ تسليم تقرير نتائج سحب العيّنة إلى السفارة المصرية في لبنان بعد التصديق عليه من الخارجية اللبنانية؛ التي أرسلتها بدورها إلى محكمة الأسرة المصرية، من أجل مقارنتها بتحليل DNA جمال مروان، إلا أن الأخير رفض إجراء التحليل زاعماً أنه لم يتزوّجها.

في كانون الأول من عام 2021 كشفت قمر عن ولادة ابنتها "لونا" في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة حيث كانت أعلنت من قبل عن حملها في طفلها الثاني من دون زواج ونشرت لاحقا صورة من جواز سفر ابنتها أظهرت فيها إسم الأب ويُدعى مهدي غندور .




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