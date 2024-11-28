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فنون ومشاهير

"افتكرناك عمرو دياب".. سامو زين يثير ضجة باطلالته الأخيرة (صورة)

Lebanon 24
28-11-2024 | 23:00
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أحدث الفنان السوري سامو زين ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشره صوراً جديدة عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" ظهر فيها بإطلالة تشبه إطلالة النجم عمرو دياب الأخيرة.


وبدا سامو في إطلالته بتسريحة شعر مشابهة لتسريحة عمرو دياب في الفترة الأخيرة. كما أطلق الجزء الأسفل من لحيته وارتدى نظّارات بدا فيها وكأنه عمر دياب، وهو ما دفع الكثير من المتابعين الى المقارنة بينهما وكتابة تعليقات طريفة، منها: "افتكرناك عمرو دياب"، و"قمرين دول ولا عينك"، و"الفنان سامو دياب".
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وعلّق سامو زين على الصور قائلاً: "من اليونان شيء جديد في المنزل". ووضع صورة كاميرا الى جانب التعليق. 

ولم يكشف سامو السبب وراء تغييره المفاجئ في "اللوك"، لكن رجّح البعض أن يكون هذا التغيير مرتبطاً بتصوير عمل فني جديد أو كليب أغنية.
 
 

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