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فنون ومشاهير

بفستان جريء.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها في دبي شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
28-11-2024 | 23:54
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت ماريتا خلال مناسبة اجتماعية في دبي بفستان مكشوف عند منطقة الصدر باللون الباستيل الذهبي.
 
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وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على إطلالة ماريتا، مشيرين إلى انها بدت فيها بغاية الجمال. في حين اعتبر البعض الآخر انها إطلالة جريئة. ما رأيكم؟

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