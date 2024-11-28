بفستان جريء.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها في دبي شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت ماريتا خلال مناسبة اجتماعية في دبي بفستان مكشوف عند منطقة الصدر باللون الباستيل الذهبي.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على إطلالة ماريتا، مشيرين إلى انها بدت فيها بغاية الجمال. في حين اعتبر البعض الآخر انها إطلالة جريئة. ما رأيكم؟



