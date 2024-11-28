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فنون ومشاهير
بفستان جريء.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها في دبي شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
28-11-2024
|
23:54
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وأطلت ماريتا خلال مناسبة اجتماعية في دبي بفستان مكشوف عند منطقة الصدر باللون الباستيل الذهبي.
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A post shared by MARITTA (@maritta)
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وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على إطلالة ماريتا، مشيرين إلى انها بدت فيها بغاية الجمال. في حين اعتبر البعض الآخر انها إطلالة جريئة. ما رأيكم؟
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