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فنون ومشاهير

إعلامية الـ "أم تي في" تخرج عن صمتها وتعلق على الأحداث الجارية: بلد العجايب (صورة)

Lebanon 24
29-11-2024 | 13:29
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خرجت الإعلامية في قناة "إم تي في"، نوال بري، عن صمتها معبّرة عن موقفها مما يجري في المناطق الجنوبية بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي منشور عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، شاركت بري مقطع فيديو يوثق لحظة نقل مواطنين إلى المستشفى في بنت جبيل بعد إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي. وأرفقت الفيديو بتعليقٍ جاء فيه:
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"ما بصير يلي عم يصير بالقرى الحدودية! الناس معها حق تسأل ليه بدها ترد على بيانات الإسرائيلي، بصفتو شو؟ والإسرائيلي بعدو معتبر هول الضيع ضمن شروط انسحابو التدريجية! وعنا ما في مين يقول للناس شو تعمل ولا مين ينظم العودة ويضبط المناطق... بلد العجايب". (رصد لبنان 24)



 
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