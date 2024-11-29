غنت "بحبك يا لبنان".. مُجددا زلة لسان تضع شيرين عبد الوهاب بموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

تسببت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بجدل واسع خلال حفلها الأخير في الكويت بعد وقوعها في زلة لسان أثناء حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم.



وقالت شيرين: "محمد رحيم أخويا مات فجأة.. عمل لي أغنيات حلوة كتير.. يالا نقرأ له الفاتحة كلنا.. عشان تبقى سيئة جارية.. الله أنا قلت سيئة!!".



واعتذرت شيرين بعدها مباشرة قائلة: "يا جماعة محدش يخليني أتكلم في المايك، حسنة جارية، والله العظيم هيسيبوا كل حاجة ودي هتبقى تريند دلوقتي".

يا حبيبتي يا شوشو اغلطي براحتك احنا كلنا عارفين انك عفويه وقلبك ابيض والمريض بس هوا يلي هيسيب كل حاجه ويمسك في الغلط انتي تعملي اللي انتي عايزاه يا قمرررر🩷🩷🩷🩷🩷#شيرين_في_الكويت pic.twitter.com/49hkkhBwjd — Hofe (@Hofe_almansory) November 29, 2024 Advertisement

وأحيت شيرين حفلًا غنائيًا مميزًا في الكويت، حيث شهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا كبيرًا تحت شعار "كامل العدد".



وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب اصطحاب ابنتيها هنا ومريم معها في لفتة عائلية لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، كما حضر الحفل، طبيبها المعالج، الدكتور نبيل عبد المقصود، الذي كان بجانبها؛ لدعمها في هذه المناسبة.



وخلال الحفل، وجهت شيرين رسالة مؤثرة لأهل لبنان بمناسبة وقف إطلاق النار، وأدت أغنية "بحبك يا لبنان"، مما أضفى طابعًا إنسانيًا على الأمسية، وأطلقت الزغاريد احتفالا بهذه المناسبة.(البوابة)



