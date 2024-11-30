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فنون ومشاهير

"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)

Lebanon 24
30-11-2024 | 04:00
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أعلن المنتج جمال سنان صاحب شركة "ايغل فيلمز" وفاة شقيقه وشريكه ناهي سنان.

وكتب سنان عبر حسابه على منصة إكس التالي: "يا أيها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية.  ببالغ الحزن والأسى والرضا والتسليم بقضاء الله ينعي السيد جمال سنان وعائلته وفاة المأسوف على شبابه شقيقه وشريك دربه المرحوم الحاج ناهي سنّان الذي توفي بعد صراع مع المرض تاركاً سيرة طيبة وأثراً حسناً.إنّ لله وإنّا إليه لراجعون".
 
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من جهتها أعادت الممثلة ماغي بو غصن نشر تغريدة زوجها على حسابها على إكس وكتبت: " بكّرت كتير ناهي!ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك وودعك. الله يرحمك يا حبيبي.. نفسك بالسما".
 



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