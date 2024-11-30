في ظل التطورات الأخيرة التي هزّت سوريا.. مكسيم خليل ينشر صورة معبّرة وتغريدة لافتة!

خلال الأيام الماضية وعلى نحو مفاجئ اشتعلت الجبهة السورية، وفوجئ الجميع بدخول الفصائل المعارضة عدة مدن وبلدات في شمال سوريا، وسط انسحاب تام للجيش السوري، فضلا عن استيلائهم على مقار أمنية و عسكرية .

بدوره خرج الفنان السوري مكسيم خليل عن صمته وعلق على الاحداث الاخيرة في سوريا.

وفي التفاصيل نشر مكسيم خليل صورة له من احد مسلسلاته ويداه ملتخطان بالدماء ارفقها برسالة طويلة جاء فيها.

إلى اهلي السوريين بكل المناطق السورية .. لكل حدا عميشوف الڤيديوهات و الاخبار بالوقت الحالي ..بالسر او بالعلن .. لكل خايف ..لكل مبسوط .. لكل زعلان ..لكل مترقب ..لكل شمتان ..لكل قلق ..لكل منتصر ولكل إيد بتفكر بالانتقام من الإيد التانية : "نحن جسم واحد ..نحن لسنا أعداء ..نحن اهل ..نحن بس مفرقين.

وتابع مكسيم رسالته قائلا:" مقسمين بالدم عن سابق الاصرار ايديولوجياً..طائفياً..مناطقياً..عقائدياً ..وكل المسميات ..بس الاكتر خطورة بعلاقتنا هو "الأنا" يلي عم تسيرنا "الإيغو " هو يلي بخوفك تشوف الحقيقة.. بخوفك تطلع من دائرتك يلي هي منطقته الآمنة ..هو يلي بخليك ماتعترف بخطئك ..او حتى تقبل تشوفه او تشوف حق الآخر.. ومابخليك تغير قناعاتك يلي زرعوها فيك ..ليمشوا مصالحهم..

واضاف مكسيم افتح قلبك ايها السوري و لا تخاف ..اتطلع على مرايتك بطريقة تانية...جرب ..جرب اطلاع من دائرتك و شوف المشهد من برا ..شوفه من وجهة نظر الآخر ..شوف مطالبه ..شوف مخاوفه ..شوف مظلوميته ..صدقني رح ترأف فيه وتساعده . لانه مظلوميته هي بالنهاية بتكمل مظلوميتك.

واستكمل مكسيم رسالته أنا متأكد انه كلنا بدواخلنا وبلحظة صادقة منعرف الحقيقة ومنعرف السبب .. والاهم انه كلنا منعرف الحل .. بس نحنا متمسكين بأفكارنا .. شو منبع هاد التمسّك ؟ الخوف ..وعدم الثقة بالآخر يلي هو منبعه كمان الخوف … إذا بتفتح عقلك شوي رح تشوف انه تقريباً كلشي جواتك جذره "خوف". وهو نفسه الخوف ممكن يحولك لظالم لجلاد لحاقد لمجرم لجبان لانتهازي لحيادي ويجردك حتى من الأمل .. وممكن يحولك لسجين طليق ..سجين افكارك ومخاوفك واوهامك.

واختتم مكسيم كلامه عندي ايمان مطلق انه الغالبية العظمى من الشعب السوري …طيب ..ومحب ..كريم..شهم..عنده كرامة..وهاد عن تجربة مو كلام .. ومتل كل شعوب العالم في ناس عاطلة ومصلحجية وغير محبة ..هدول بسيطروا لانن بلاقلب ..ابداً مو لانه عندهم قلب متل "مابخلونا نفكر" الحل لسوريا هو جوات كل سوري رح يفتح قلبه لباقي السوريين ..جوات كل سوري بيتحكم بمخاوفه و معتقداته في سبيل حرّية إنسان آخر . جوات كل سوري بيهزم الإيغو تبعه … وبصير ولاءه لسوريا العظيمة فقط . يمكن حدا يسأل شو نفع هاد الخطاب بوقت السلاح عميقول كلمته .. الحقيقة : هاد الكلام وقته ..هو تحديداً وقت الرصاص . (الجديد)

إلى اهلي السوريين بكل المناطق السورية ..

لكل حدا عميشوف الڤيديوهات و الاخبار بالوقت الحالي ..بالسر او بالعلن ..

لكل خايف ..لكل مبسوط .. لكل زعلان ..لكل مترقب ..لكل شمتان ..لكل قلق ..لكل منتصر

ولكل إيد بتفكر بالانتقام من الإيد التانية :

"نحن جسم واحد ..نحن لسنا أعداء ..نحن اهل… pic.twitter.com/ScBHyMTe9M — maxim khalil (@MaximKhalil) November 30, 2024 Advertisement