في ظل التطورات الأخيرة التي هزّت سوريا.. مكسيم خليل ينشر صورة معبّرة وتغريدة لافتة!

إلى اهلي السوريين بكل المناطق السورية ..
لكل حدا عميشوف الڤيديوهات و الاخبار بالوقت الحالي ..بالسر او بالعلن ..
لكل خايف ..لكل مبسوط .. لكل زعلان ..لكل مترقب ..لكل شمتان ..لكل قلق ..لكل منتصر
ولكل إيد بتفكر بالانتقام من الإيد التانية :
"نحن جسم واحد ..نحن لسنا أعداء ..نحن اهل… pic.twitter.com/ScBHyMTe9M
— maxim khalil (@MaximKhalil) November 30, 2024
إلى اهلي السوريين بكل المناطق السورية ..
لكل حدا عميشوف الڤيديوهات و الاخبار بالوقت الحالي ..بالسر او بالعلن ..
لكل خايف ..لكل مبسوط .. لكل زعلان ..لكل مترقب ..لكل شمتان ..لكل قلق ..لكل منتصر
ولكل إيد بتفكر بالانتقام من الإيد التانية :
"نحن جسم واحد ..نحن لسنا أعداء ..نحن اهل… pic.twitter.com/ScBHyMTe9M