هدم "فيلا" فنان شهير... ما السبب؟ (صور)

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تصدر اسم الفنان المصري رياض الخولي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء حول إصدار قرار من محافظة الجيزة بهدم فيلا كان يمتلكها، تقع في منطقة حدائق الأهرام، وذلك لكونها آيلة للسقوط وتشكل خطرا على المارة.وأكد مصدر في محافظة الجيزة، أن فيلا الفنان رياض الخولي تم بيعها لمالك جديد، وبالفعل تم إصدار قرار بهدم الفيلا بسبب خطورتها الداهمة على سلامة المواطنين.