12
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
1
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سعد رمضان: صار وقت نرجع نعمر هالبلد
Lebanon 24
30-11-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الفنان سعد رمضان صورة له وهو يحمل العلم اللبناني، معبراً عن فرحه لانتهاء الحرب في لبنان عبر حسابه على انستغرام.
وكتب رمضان: "حبة من ترابك ب كنوز الدنيا بحبك يا لبنان .. يا وطني الحمدلله ع رجوعكم بالسلامة. اللّٰه يرحم شهدا الوطن.. ويساعد الناس اللي خسرت كل شي . صار وقت نرجع نعمر هالبلد ونكون ايد وحدة ونتعلم من اخطائنا ونعيش بسلام". (LBC)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)
Lebanon 24
"ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك".. الموت يؤلم ماغي بو غصن وزوجها بأعز الناس (صورة)
04:00 | 2024-11-30
30/11/2024 04:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدالله".. نقل ممثلة شهيرة بحالة طارئة إلى المستشفى وهذا وضعها (صورة)
Lebanon 24
"الحمدالله".. نقل ممثلة شهيرة بحالة طارئة إلى المستشفى وهذا وضعها (صورة)
03:44 | 2024-11-30
30/11/2024 03:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بروب الاستحمام.. ممثلة سورية شهيرة في مرمى الانتقادات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطلت بروب الاستحمام.. ممثلة سورية شهيرة في مرمى الانتقادات شاهدوا الفيديو
02:33 | 2024-11-30
30/11/2024 02:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة يستمتع بوقته في باريس برفقة ابنته تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. الإعلامي يزبك وهبة يستمتع بوقته في باريس برفقة ابنته تعرّفوا إليها (صور)
02:27 | 2024-11-30
30/11/2024 02:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا تشهد سماء بيروت؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا تشهد سماء بيروت؟
14:34 | 2024-11-30
30/11/2024 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2024-11-30
هدى الإتربي تتحدث عن صعوبات دورها في "نقطة سودة"
16:00 | 2024-11-30
بطريقة مبتكرة.. عمرو يوسف يشوق الجمهور لفيلمه الجديد
10:22 | 2024-11-30
رصاصة أصابت سيارة نادين الراسي: "أمتى رح يوقف هل أكل الهواء؟" (فيديو)
09:00 | 2024-11-30
هدم "فيلا" فنان شهير... ما السبب؟ (صور)
07:30 | 2024-11-30
في ظل التطورات الأخيرة التي هزّت سوريا.. مكسيم خليل ينشر صورة معبّرة وتغريدة لافتة!
06:45 | 2024-11-30
بعد فترة قصيرة من إنفصالها عن خطيبها.. شاهدوا أوّل إطلالة لنادين نجيم برفقة ولديها (صور)
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
01/12/2024 06:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
01/12/2024 06:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
01/12/2024 06:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24