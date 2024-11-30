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فنون ومشاهير

سعد رمضان: صار وقت نرجع نعمر هالبلد

Lebanon 24
30-11-2024 | 14:00
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نشر الفنان سعد رمضان صورة له وهو يحمل العلم اللبناني، معبراً عن فرحه لانتهاء الحرب في لبنان عبر حسابه على انستغرام.
وكتب رمضان: "حبة من ترابك ب كنوز الدنيا بحبك يا لبنان .. يا وطني الحمدلله ع رجوعكم بالسلامة. اللّٰه يرحم شهدا الوطن.. ويساعد الناس اللي خسرت كل شي . صار وقت نرجع نعمر هالبلد ونكون ايد وحدة ونتعلم من اخطائنا ونعيش بسلام". (LBC)
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