سعد رمضان: صار وقت نرجع نعمر هالبلد

نشر الفنان سعد رمضان صورة له وهو يحمل العلم اللبناني، معبراً عن فرحه لانتهاء الحرب في لبنان عبر حسابه على انستغرام.

وكتب رمضان: "حبة من ترابك ب كنوز الدنيا بحبك يا لبنان .. يا وطني الحمدلله ع رجوعكم بالسلامة. اللّٰه يرحم شهدا الوطن.. ويساعد الناس اللي خسرت كل شي . صار وقت نرجع نعمر هالبلد ونكون ايد وحدة ونتعلم من اخطائنا ونعيش بسلام". (LBC)

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