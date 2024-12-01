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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تنفعل على الصحفيين.. ما السبب؟ شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
01-12-2024 | 03:17
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عبرت النجمة التركية افرا ساراتش أوغلو في أحدث ظهور لها، عن استيائها من الصحافة وطريقة تعامل الصحافيين.

وتداول الجمهور مقطع فيديو، يوثق لحظة انفعال افرا على الصحافيين بسبب تواجدهم أمام منزلها واقتحامهم خصوصيتها.
 
 
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وقالت النجمة التركية للصحافة: "لا أريد التحدث إليكم. لأن برأيي الانتظار أمام منزلي ليس عمل الصحافة"، ليرد الصحفي: "لم أكن أنا، وأنا أيضًا أتفق معك".

مما دفع افرا للرد عليه قائلة: "اذا كنت تتفق اذا لماذا انتظرتم امام منزلي ذلك اليوم"، واجاب الصحفي: "انظري مثلًا تقابلنا اليوم في الخارج لكن لا نتمكن من التحدث معك".

وأضافت افرا: "اساسًا عندما تروني في الخارج لا يوجد ما نتحدث عنه"،  إلا ان الصحفي لم يتوقف وعلق قائلا: "دعينا نسألك عن المسلسل، وعن سفرتك الى اميركا مع عائلتك؟".

وهنا اجابت افرا: "تسألون أسئلة خاصة وأنا لست مجبرة على أن أرد عليكم. عمل موفق لكم".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو حيث انقد البعض طريقة تعامل نجمة مسلسل طائر الرفراف مع الصحافة، في المقابل انتقد آخرون طريقة الصحافيين وملاحقتهم للمشاهير. (البوابة)

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