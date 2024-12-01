فنانة شهيرة تنفعل على الصحفيين.. ما السبب؟ شاهدوا الفيديو

عبرت النجمة التركية افرا ساراتش أوغلو في أحدث ظهور لها، عن استيائها من الصحافة وطريقة تعامل الصحافيين.



وتداول الجمهور مقطع فيديو، يوثق لحظة انفعال افرا على الصحافيين بسبب تواجدهم أمام منزلها واقتحامهم خصوصيتها.

افرا ساراتشوغلو في أحدث ظهور لها في اتيلار عبرت عن استياءها من الصحفيين ورفضت الرد على اسئلتهم:



افرا: لا أريد التحدث إليكم. لأن برأيي الانتظار أمام منزلي ليس عمل الصحافة.

الصحفي: لم أكن أنا، وأنا أيضًا أتفق معك.

أفرا: اذا كنت تتفق اذا لماذا انتظرتم امام منزلي ذلك اليوم

الصحفي:… pic.twitter.com/3VxJ3hsXeC — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) November 29, 2024 Advertisement

وقالت النجمة التركية للصحافة: "لا أريد التحدث إليكم. لأن برأيي الانتظار أمام منزلي ليس عمل الصحافة"، ليرد الصحفي: "لم أكن أنا، وأنا أيضًا أتفق معك".مما دفع افرا للرد عليه قائلة: "اذا كنت تتفق اذا لماذا انتظرتم امام منزلي ذلك اليوم"، واجاب الصحفي: "انظري مثلًا تقابلنا اليوم في الخارج لكن لا نتمكن من التحدث معك".وأضافت افرا: "اساسًا عندما تروني في الخارج لا يوجد ما نتحدث عنه"، إلا ان الصحفي لم يتوقف وعلق قائلا: "دعينا نسألك عن المسلسل، وعن سفرتك الى اميركا مع عائلتك؟".وهنا اجابت افرا: "تسألون أسئلة خاصة وأنا لست مجبرة على أن أرد عليكم. عمل موفق لكم".وتفاعل الجمهور مع الفيديو حيث انقد البعض طريقة تعامل نجمة مسلسل طائر الرفراف مع الصحافة، في المقابل انتقد آخرون طريقة الصحافيين وملاحقتهم للمشاهير. (البوابة)