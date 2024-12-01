فنانة شهيرة تنفعل على الصحفيين.. ما السبب؟ شاهدوا الفيديو

افرا ساراتشوغلو في أحدث ظهور لها في اتيلار عبرت عن استياءها من الصحفيين ورفضت الرد على اسئلتهم:
افرا: لا أريد التحدث إليكم. لأن برأيي الانتظار أمام منزلي ليس عمل الصحافة.
الصحفي: لم أكن أنا، وأنا أيضًا أتفق معك.
أفرا: اذا كنت تتفق اذا لماذا انتظرتم امام منزلي ذلك اليوم
الصحفي:… pic.twitter.com/3VxJ3hsXeC
— مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) November 29, 2024
افرا ساراتشوغلو في أحدث ظهور لها في اتيلار عبرت عن استياءها من الصحفيين ورفضت الرد على اسئلتهم:
افرا: لا أريد التحدث إليكم. لأن برأيي الانتظار أمام منزلي ليس عمل الصحافة.
الصحفي: لم أكن أنا، وأنا أيضًا أتفق معك.
أفرا: اذا كنت تتفق اذا لماذا انتظرتم امام منزلي ذلك اليوم
الصحفي:… pic.twitter.com/3VxJ3hsXeC