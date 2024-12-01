بعد أن قصدته في كلامها.. طليق شيرين عبد الوهاب يرد: "شيطان البني آدم بيركبه"

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بدوره، رد الفنان حسام حبيب على تصريح طليقته بنشر على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" فيديو للداعية مصطفى حسني يتحدث فيه عن الأخلاق عند الفراق، وأرفق معه تعليقًا قال فيه: "عند الفراق تظهر الأخلاق، بس ساعات بتظهر وحشة جدًا، وشيطان البني آدم بيركبه". (لها)