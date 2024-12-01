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فنون ومشاهير
بعد أن قصدته في كلامها.. طليق شيرين عبد الوهاب يرد: "شيطان البني آدم بيركبه"
Lebanon 24
01-12-2024
|
12:18
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قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير، بعدما طلب جمهورها غناء أغنيتها الشهيرة "عسل حياتي"، لترد ممازحة: "ده عسل أسود"، ما دفع العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد أنها تشير بشكل غير مباشر الى علاقتها مع حبيب.
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بدوره، رد الفنان حسام حبيب على تصريح طليقته بنشر على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" فيديو للداعية مصطفى حسني يتحدث فيه عن الأخلاق عند الفراق، وأرفق معه تعليقًا قال فيه: "عند الفراق تظهر الأخلاق، بس ساعات بتظهر وحشة جدًا، وشيطان البني آدم بيركبه". (لها)
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