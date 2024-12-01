قرار مُفاجئ.. سحب الجنسية من فنانة عربية شهيرة!

يتفاعل قرار سحب الجنسية الكويتية من الممثل داود حسين والفنان نوال الكويتية منذ صدوره قبل يومين، وقد وجهت السياسية الكويتية والنائبة السابقة صفاء الهاشم رسالة إلى الفنانة المعروفة.



ففي كلمات وصفتها بأنها نابعة من قلبها الحزين، حيّت الهاشم في تغريدة على حسابها في إكس، مساء الأحد، نوال على عطائها الفني لأكثر من 30 عاماً، واعتبرت أنها " شايلة الوطن بيوفها".



كما أكدت أن "مكانها في القلب عند كل أهل الكويت والخليج"، وفق تعبيرها.



وشددت على "حبها الخالص لأرضها وديرتها الكويت"، واصفة إياها بالقامة الفنية التي رفعت شعار الفن الكويتي.

كلماتي أكتبها بقلب ثقيل وحزين

لكن …



ستظل الغالية #أم_حنين

نوال الكويتية بعطائها الفني الممتد لأكثر من ٣٠ عاماً ، اللى قدرت فيهم بفنها الراقي وحبها الخالص لأرضها وديرتها الكويت .. شايلة الوطن "بيوفها" وتغنت به أجمل الألحان..

أعرفك شخصياً على مدى سنين

طويلة ، صداقتك شرف… pic.twitter.com/4aSA0xzf7m — safa Alhashem (@safaalhashem) December 1, 2024 Advertisement

لا تعليق

في المقابل، لم يصدر أي تعليق من نوال الكويتية لا على الرسالة ولا تجاه المرسوم الذي أقر سحب الجنسية منها قبل أيام.



وكان قرار سحب الجنسية شمل أكثر من 1700 شخص، بينهم الممثل الكوميدي أيضا داود حسين، فضلا عن الإعلامية والمدوّنة المصرية-الكويتية نهى نبيل.



يذكر أن المطربة الشهيرة كانت حصلت على الجنسية الكويتية عام 2001، بعدما رسخت مكانتها الفنية في الكويت والخليج، عقب ألبومها الشهير "نوال 98".



أما أشهر ألبوماتها فصدر عام 1984، وحمل عنوان "أرجوك".(العربية)







