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فنون ومشاهير

بعد غياب 4 سنوات.. ممثلة شهيرة تعود لدراما رمضان

Lebanon 24
02-12-2024 | 23:00
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تعود الفنانة المصرية بشرى إلى دراما رمضان بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها في مسلسل "الاختيار 2" 2021، وذلك بانضمامها إلى مسلسل "سيد الناس" بطولة مواطنها النجم عمرو سعد.

وبدأت بشرى تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" منذ أيام قليلة.
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والمسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، ومنة فضالي، وإلهام شاهين، وبشرى، وخالد الصاوي، وريم مصطفي، وأحمد رزق، وعماد زيادة، وطارق النهري، ورنا رئيس، وأسما سليمان، وأحمد فهيم، وآخرون.
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