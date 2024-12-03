"دمرتني وضيعت مستقبلي".. طليقة فنان شهير تفضح المستور بعد سجنه: "اللهم لا شماتة" (صورة)

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بعثت الراقصة شمس المغربي، طليقة الفنان المصري سعد الصغير، برسالة له بعد صدور حكم قضائي بحبسه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات، عبرت فيها عن شماتتها في الظروف الصعبة التي يمر بها.وكتبت شمس المغربي، عبر حسابها على فيسبوك قائلة: "يمهل ولا يهمل ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره.. اللهم لا شماتة عمري ما بطلت أدعي وأحسبن عليك أنت دمرت حياتي وأذتني كتير وعملت فيا اللي عمر ما يتخيله بشر.. أتكلمت في شرفي وعرضي وقطعت بنتي حتت وهي مولوده حية وقهرت قلبي عليها.. وضيعت مستقبلي وأذتني في شغلي، عشان تذلني وأحتاج ليك وكنت بتدبر لي كل شوية مصيبة عشان تحبسني".وأعربت شمس عن شعورها بالارتياح لرؤية الأغلال في يدي سعد، مؤكدة أنها لن تسامحه على ما وصفته بـجرائم ارتكبها بحقها وابنتهما، التي أشارت إلى أنها وُلدت حية لكنه قضى على حياتها، حسب زعمها.وتابعت شمس: "زي ماقهرتني وذلتني ربنا بيذلك دلوقتي بس أمام العالم كله بالكلبشات في الحبس مسجون منك لله ولسه ربنا كبير وعمري ما هسامحك ولا أبطل أدعي عليك وذنب بنتي الغلبانة هو اللي في رقبتك مدى الحياة وبسببه عمرك ما هتشوف خير البيبي اللي قطعتها وهي مولوده حية مش هقولك غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك وأظن عرفت معناها دلوقتي".