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فنون ومشاهير

بعدما تزوّجت وقرّرت مُغادرة البلاد بسبب الحرب.. ملكة جمال لبنان السابقة في بيروت

Lebanon 24
03-12-2024 | 07:37
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من وسط بيروت، بعدما عادت إلى البلاد على اثر وقف إطلاق النار.
 
 
وكانت ساندي أعلنت قبل فترة أنّها تزوّجت، وكشفت أنّها غادرت لبنان بسبب الحرب. (رصد لبنان 24)
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ساندي تابت

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