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فنون ومشاهير
هذه هويّته... هل هيفا وهبي مُتزوّجة منذ 3 سنوات من رجل أعمال؟
Lebanon 24
03-12-2024
|
08:54
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عادت شائعة زواج الفنانة هيفاء وهبي من شاب مصري تنتشر بشكل واسع عبر صفحات محبيها على السوشيال ميديا، رغم إصرارها على الصمت والمحافظة على خصوصيتها وإبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديماً لوهبي في إحدى المناسبات الخاصة، ظهرت فيه بكامل أناقتها وجمالها، ويجلس بجانبها شاب قيل بأنه "رجل الأعمال المصري جمال رشاد، وهو من بور سعيد ويمتلك معرض سيارات كبيراً في التجمع اسمه rashad motors، ومتزوجان تقريباً من 3 سنوات". وبعد الضجة التي رافقت الفيديو واتهام المسؤول عن نشره بالكذب وتأليف الشائعة، عادت الصفحة لتأكيد صحة معلومتها من خلال صور جديدة لهيفاء.
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وعاودت الصفحة التي تنشر كل أخبار هيفاء وهبي إثارة الجدل مجدداً بقصة زواجها، ونشرت صورة لها خلال تواجدها في معرض للسيارات ويظهر في الخلفية اسم المعرض الذي سبق وتم ذكره، وبدت على طبيعتها بملابس كاجوال أنيقة. وكذلك نشر صورة أخرى لهيفاء مع الشاب نفسه خلال تواجدهما في إحدى الحفلات. (لها)
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