ممثلة سورية تخرج عن صمتها: "اقتحام البيوت وانتهاك حرمتها من شيم دينهم"!

اقتحام البيوت وانتهاك حرمتها وتفتيش (موبايلات) أهلها كباراً وأطفالاً وسرقة منازلهم وممتلكاتهم لضمها لغنائمهم !
من شيم دينهم وثورتهم!
ومَن ليس من طائفتهم يقف في رتل جانبا
لمصير مجهول!
إما للهداية وإما للجباية وإما للشنق!#طيور_الظلام#حلب #Aleppo#سوريا #Syria#سوريا_بعين_الله
— Sulaf Fawakherji (@sfawakherji) December 3, 2024
اقتحام البيوت وانتهاك حرمتها وتفتيش (موبايلات) أهلها كباراً وأطفالاً وسرقة منازلهم وممتلكاتهم لضمها لغنائمهم !
من شيم دينهم وثورتهم!
ومَن ليس من طائفتهم يقف في رتل جانبا
لمصير مجهول!
إما للهداية وإما للجباية وإما للشنق!#طيور_الظلام#حلب #Aleppo#سوريا #Syria#سوريا_بعين_الله