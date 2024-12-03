ممثلة سورية تخرج عن صمتها: "اقتحام البيوت وانتهاك حرمتها من شيم دينهم"!

اقتحام البيوت وانتهاك حرمتها وتفتيش (موبايلات) أهلها كباراً وأطفالاً وسرقة منازلهم وممتلكاتهم لضمها لغنائمهم !

من شيم دينهم وثورتهم!

ومَن ليس من طائفتهم يقف في رتل جانبا

لمصير مجهول!

إما للهداية وإما للجباية وإما للشنق!#طيور_الظلام#حلب #Aleppo#سوريا #Syria#سوريا_بعين_الله