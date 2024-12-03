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فنون ومشاهير

ممثلة سورية تخرج عن صمتها: "اقتحام البيوت وانتهاك حرمتها من شيم دينهم"!

Lebanon 24
03-12-2024 | 12:27
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كتبت الممثلة السورية سلاف فواخرجي في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، تعليقاً على الاحداث الأخيرة في سوريا:

"اقتحام البيوت وانتهاك حرمتها وتفتيش موبايلات أهلها كباراً وأطفالاً وسرقة منازلهم وممتلكاتهم لضمها لغنائمهم، من شيم دينهم وثورتهم! ومَن ليس من طائفتهم يقف جانبا لمصير مجهول! إما للهداية وإما للجباية وإما للشنق!".

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