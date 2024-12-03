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فنون ومشاهير

تامر حسني يدافع عن فنانة شهيرة بعد زلة لسانها: "نيتها كانت التكريم" (صورة)

Lebanon 24
03-12-2024 | 23:00
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نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" منشوراً دافع فيه عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، والدكتور طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، طالباً التماس العذر له في ما يفعله.
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وجاء دفاع تامر عن شيرين بعد الانتقادات التي طاولتها بسبب زلّة لسان أثناء دعوة جمهور حفلها في الكويت لقراءة الفاتحة عن روح الملحن الراحل محمد رحيم، واستبدالها عبارة صَدَقة جارية بسيئة جارية، كاتباً: "واثق إنها زلة لسان من شيرين لأن شيرين من أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم الله يرحمه ومن أكتر الناس اللي عارفة قيمته لأنها فنانة كبيرة بالإضافة لأنها اعتذرت على المسرح في وقتها ونيتها كانت التكريم وطلبت الفاتحة من الجمهور".

كما دافع تامر حسني عن شقيق الملحن محمد رحيم، عقب الانتقادات التي تعرّض لها بسبب تعمّده الظهور في وسائل الإعلام والحديث عن شقيقه، قائلاً: "إنما بقى التوتر الشديد والصدمة الكبيرة اللي مستحوذة على الدكتور طاهر أخو رحيم مخليينه في حالة نفسية صعبة جداً ربنا ما يوريها لحد مخليينه مش عارف يفكّر بأحسن شكل لفراق أخوه اللي كان كل شيء في حياته... ارحموا مَن في الأرض يرحمكم مَن في السماء". (لها) 

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