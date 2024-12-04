وصفها بعبارة "الكلبة دونجلة"... هذه تطورات بلاغ رضوى الشربيني ضد صاحب محتوى "خليك راجل"

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في تطوّر جديد بالبلاغ الذي تقدّمت به الإعلامية رضوى الشربيني ضد البلوغر عبدالله محمد، المعروف بصاحب محتوى "خليك راجل"، والذي اتهمته فيه بالسبّ والقذف بحقها، أصدرت جهات التحقيق المختصة قراراً بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجّهة إليه.استمعت جهات التحقيق الى أقوال رضوى الشربيني حول البلاغ الذي تقدّمت به، حيث اتهمت عبدالله محمد بالإساءة إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بغرض جذب المشاهدات ورفع نِسب التفاعل. وأشارت الى أن البلوغر وصفها بعبارات مسيئة، من بينها "الكلبة دونجلة".عبدالله محمد اكتسب شهرة من خلال مقاطع الفيديو التي يقدّمها تحت شعار "خليك راجل"، وتتناول قضايا تتعلق بالرجال، مثل العلاقات الزوجية والحياة الاجتماعية. كما أطلق حملات عبر السوشيال ميديا تحت عناوين مثيرة للجدل، مثل "حماية الرجال من التحرش". ومن بين هذه الحملات، هاجم عبدالله الإعلامية رضوى الشربيني في حملة باسم "دونجلة المتعقدة"، مما أثار انتقادات واسعة.وفي سياق آخر، كانت محكمة جنح المحلّة قد قضت ببراءة رضوى الشربيني من التهمة التي نسبها إليها أحد الأشخاص بتوجيه عبارات سَبّ وقذف إليه، وتغريم زوجته مبلغ 5 آلاف جنيه، بعد ظهورها في إحدى حلقات برنامج "هي وبس" الذي تقدّمه الشربيني على قناة "cbc سفرة"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"زوج المحلة".وكان أحد الأزواج قد تقدّم ببلاغ ضد زوجته ورضوى الشربيني، يتهمهما فيه بالسبّ والقذف وتوجيه ألفاظ خادشة تؤذيه نفسياً ومعنوياً، حيث ادّعت الزوجة أن زوجها ووالده قد اعتديا عليها بالضرب خلال حملها، وهذا من الأفعال المشينة والتي تخالف الواقع والحقيقة حسب الاتهام. (لها)