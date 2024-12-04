21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
وصفها بعبارة "الكلبة دونجلة"... هذه تطورات بلاغ رضوى الشربيني ضد صاحب محتوى "خليك راجل"
Lebanon 24
04-12-2024
|
04:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تطوّر جديد بالبلاغ الذي تقدّمت به الإعلامية رضوى الشربيني ضد البلوغر عبدالله محمد، المعروف بصاحب محتوى "خليك راجل"، والذي اتهمته فيه بالسبّ والقذف بحقها، أصدرت جهات التحقيق المختصة قراراً بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجّهة إليه.
Advertisement
استمعت جهات التحقيق الى أقوال رضوى الشربيني حول البلاغ الذي تقدّمت به، حيث اتهمت عبدالله محمد بالإساءة إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بغرض جذب المشاهدات ورفع نِسب التفاعل. وأشارت الى أن البلوغر وصفها بعبارات مسيئة، من بينها "الكلبة دونجلة".
عبدالله محمد اكتسب شهرة من خلال مقاطع الفيديو التي يقدّمها تحت شعار "خليك راجل"، وتتناول قضايا تتعلق بالرجال، مثل العلاقات الزوجية والحياة الاجتماعية. كما أطلق حملات عبر السوشيال ميديا تحت عناوين مثيرة للجدل، مثل "حماية الرجال من التحرش". ومن بين هذه الحملات، هاجم عبدالله الإعلامية رضوى الشربيني في حملة باسم "دونجلة المتعقدة"، مما أثار انتقادات واسعة.
وفي سياق آخر، كانت محكمة جنح المحلّة قد قضت ببراءة رضوى الشربيني من التهمة التي نسبها إليها أحد الأشخاص بتوجيه عبارات سَبّ وقذف إليه، وتغريم زوجته مبلغ 5 آلاف جنيه، بعد ظهورها في إحدى حلقات برنامج "هي وبس" الذي تقدّمه الشربيني على قناة "cbc سفرة"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"زوج المحلة".
وكان أحد الأزواج قد تقدّم ببلاغ ضد زوجته ورضوى الشربيني، يتهمهما فيه بالسبّ والقذف وتوجيه ألفاظ خادشة تؤذيه نفسياً ومعنوياً، حيث ادّعت الزوجة أن زوجها ووالده قد اعتديا عليها بالضرب خلال حملها، وهذا من الأفعال المشينة والتي تخالف الواقع والحقيقة حسب الاتهام. (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
مطادرة وتوقيف وسط الأوتوستراد
Lebanon 24
مطادرة وتوقيف وسط الأوتوستراد
08:30 | 2024-12-03
03/12/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة... دبابات إسرائيليّة وصلت إلى هذه النقطة في الجنوب
Lebanon 24
لأوّل مرّة... دبابات إسرائيليّة وصلت إلى هذه النقطة في الجنوب
07:15 | 2024-12-03
03/12/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تزوّجت وقرّرت مُغادرة البلاد بسبب الحرب.. ملكة جمال لبنان السابقة في بيروت
Lebanon 24
بعدما تزوّجت وقرّرت مُغادرة البلاد بسبب الحرب.. ملكة جمال لبنان السابقة في بيروت
07:37 | 2024-12-03
03/12/2024 07:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يكسر سياسة "الصمت".. هل تعود الحرب على لبنان؟!
Lebanon 24
"حزب الله" يكسر سياسة "الصمت".. هل تعود الحرب على لبنان؟!
06:00 | 2024-12-03
03/12/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هويّته... هل هيفا وهبي مُتزوّجة منذ 3 سنوات من رجل أعمال؟
Lebanon 24
هذه هويّته... هل هيفا وهبي مُتزوّجة منذ 3 سنوات من رجل أعمال؟
08:54 | 2024-12-03
03/12/2024 08:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:52 | 2024-12-04
"فخاطرك لكن"... هكذا علّقت نوال الكويتية بعد سحب الجنسية منها
01:47 | 2024-12-04
بعد انتشار خبر عودة ليلى إسكندر إلى زوجها... يعقوب الفرحان يحسم الجدل "أم يوسف عزيزة"
00:01 | 2024-12-04
بإطلالة كاجوال رائعة... ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في شوارع بيروت (صور)
23:00 | 2024-12-03
تامر حسني يدافع عن فنانة شهيرة بعد زلة لسانها: "نيتها كانت التكريم" (صورة)
15:01 | 2024-12-03
بعد إصابته بعدوى في العين.. نجم شهير يفقد "بصره"
14:11 | 2024-12-03
احتفلوا بعيد البربارة.. شاهدوا كيف بدا طفلا ميريام فارس بالأزياء التنكرية (صور)
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
04/12/2024 12:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
04/12/2024 12:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
04/12/2024 12:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24